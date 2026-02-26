Экс-руководитель "Ф-1" ответил, пойдут ли новые правила на пользу Ферстаппену

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун выразил мнение, что новые изменения в регламенте создадут серьёзные трудности для участников и болельщиков. По его словам, избыточное регулирование процесса мешает гонкам и может негативно сказаться на результатах лидеров, в частности Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

