Выяснилось, когда Honda решит проблемы с новым двигателем

Поставщик двигателей Honda нашёл источник технических проблем на зимних тестах Формулы 1 2026 в Барселоне и Бахрейне. Есть шанс, что причина неполадок будет устранена в кратчайшие сроки.

Как пишет испанская пресса, японские мотористы определили, что многочисленные неполадки с силовой установкой были связаны с некорректной работой электрооборудования. Не уточняется, в чём именно было дело – в проводке, аккумуляторе или других компонентах.

«Самое главное, что проблемы могут быть решены раньше, чем ожидалось. Возможно, уже на Гран При Австралии двигатель будет работать корректно», — утверждает источник.

На предсезонке Aston Martin, новый партнёр Honda, не провела ни одного дня без поломки. «Зелёные» стали последними по километражу, а Фернандо Алонсо и Лэнс Стролл заняли две последние строчки по времени круга.