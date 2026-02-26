Назван экс-сотрудник Red Bull, которого может пригласить Aston Martin

Британская команда Формулы-1 «Астон Мартин» проявляет интерес к Крейгу Скиннеру, который недавно австрийский коллектив «Ред Булл». Об этом информирует La Gazzetta dello Sport.

«На данный момент будущее место работы Скиннера неизвестно, так как он находится в обязательном отпуске, который для специалиста такого уровня должен составлять не менее шести месяцев. Тем не менее его уход из австрийской команды и точные сроки, в которые это произошло, не оставляют сомнений, что это связано с его будущей работой в команде-сопернице. Инсайдеры из Великобритании говорят о (вполне понятном) интересе со стороны «Астон Мартин», которая испытывает серьёзные трудности, особенно в вопросах, связанных с силовой установкой «Хонда»», — говорится в сообщении источника.