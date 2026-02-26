Мотор Mercedes может стать нелегальным

Конкуренты Mercedes в Формуле 1 не оставляют попыток запретить хитрое решение со степенью сжатия двигателя. Если новый ход пройдёт, то мотор немецкой марки будет признан нелегальным уже через несколько месяцев.

По сведениям немецкого Motorsport-Magazin, мотористы Ferrari, Red Bull, Honda и Audi хотят ужесточить проверку двигателей с 1 июня 2026 года, а не с 1 августа, как было обговорено на встрече с FIA в середине февраля.

Причина сдвига дедлайна на два месяца? Изначально соперники Mercedes были согласны с тем, что степень сжатия должна контролироваться как при холодном двигателе, так и при нагреве до 130°C. Для утверждения инициативы требовалось пять голосов из семи, право на которые имеют пять мотористов, FIA и коммерческие владельцы Ф1.

Однако после того, как идею с двухступенчатой проверкой внезапно поддержали в Mercedes, конкуренты выступили против. Они призвали либо исключить пункт о проверке двигателя в холодном состоянии, либо оставить двухэтапную проверку до конца года, но при условии, что она вступит в силу уже с 1 июня.

К чему приведёт этот новый разворот в истории со степенью сжатия двигателя, которая обретает всё более политический подтекст? Покажет время.

Будем следить за дальнейшими новостями. Можно с уверенностью сказать, что на пресс-конференциях и пресс-подходах боссов команд Ф1 через полторы недели в Мельбурне будет очень жарко…