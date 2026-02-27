Брандл оценил шансы Хэмилтона в сезоне 2026 года

Эксперт Sky Sports и бывший гонщик Мартин Брандл считает, что Льюис Хэмилтон способен вернуться в борьбу за титул в 2026 году.

© autosport.com.ru

Семикратный чемпион мира пережил крайне тяжёлый дебютный сезон в составе Ferrari. Впервые в карьере он не поднялся на подиум и заметно уступил своему напарнику Шарлю Леклеру. Концовка сезона получилась особенно болезненной – три подряд вылета в первом сегменте квалификации.

Тем не менее Брандл уверен, что с новым регламентом Хэмилтон сможет прибавить: