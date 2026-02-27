Брандл оценил шансы Хэмилтона в сезоне 2026 года

Мартин Брандл оценил шансы Льюиса Хэмилтона в сезоне 2026 года
Эксперт Sky Sports и бывший гонщик Мартин Брандл считает, что Льюис Хэмилтон способен вернуться в борьбу за титул в 2026 году.
Семикратный чемпион мира пережил крайне тяжёлый дебютный сезон в составе Ferrari. Впервые в карьере он не поднялся на подиум и заметно уступил своему напарнику Шарлю Леклеру. Концовка сезона получилась особенно болезненной – три подряд вылета в первом сегменте квалификации.
Тем не менее Брандл уверен, что с новым регламентом Хэмилтон сможет прибавить:
«Как болельщики Формулы 1, мы всегда хотим, чтобы Ferrari выступала хорошо, не так ли? Я бы очень хотел, чтобы у Льюиса всё получилось. Он выглядит более счастливым. С новым регламентом он отлично воспользуется инструментами, которые будут в его распоряжении. Но ему нужно обыграть Шарля во второй Ferrari – а он тоже очень силён. Счастливый Льюис – это всегда быстрый Льюис. И не только в Ferrari. Надо сказать, что за зиму команда проявила инновационный подход и сейчас выглядит лучше, чем в последние несколько лет. Я вижу Ferrari сильной. И думаю, что оба её пилота будут конкурентоспособными».
