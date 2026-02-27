«Пока мы не сможем побеждать». Макс Ферстаппен откровенно высказался о моторе Red Bull
Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что не рассчитывает на победу на стартовом этапе сезона-2026 в Мельбурне. По словам нидерландца, мотор Red Bull пока недостаточно конкурентоспособен.
В этом году команда Red Bull Racing впервые за 20 лет участия в Ф1 будет использовать двигатель собственного производства. На зимних тестах силовой агрегат RBPT был достаточно надёжен, но по мощности пока есть вопросы.
«Я доволен нашей подготовкой к сезону. Наверное, многие ждали, что наш мотор будет постоянно взрываться на трассе. Но команда отлично поработала, мы можем гордиться собой. Конечно, в плане рабочих характеристик двигателя нам нужно ещё прибавить, чтобы претендовать на высокие места. Пока мы не сможем выигрывать гонки. Но, честно говоря, мы и не рассчитывали, что будем сразу побеждать с новым двигателем, тем более в условиях нового технического регламента», – приводит слова Ферстаппена издание RacingNews365.