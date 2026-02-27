Ферстаппен откровенно высказался о моторе Red Bull

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен заявил, что не рассчитывает на победу на стартовом этапе сезона-2026 в Мельбурне. По словам нидерландца, мотор Red Bull пока недостаточно конкурентоспособен.

© autosport.com.ru

В этом году команда Red Bull Racing впервые за 20 лет участия в Ф1 будет использовать двигатель собственного производства. На зимних тестах силовой агрегат RBPT был достаточно надёжен, но по мощности пока есть вопросы.