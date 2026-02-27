Экс-руководитель "Ф-1" отреагировал на слова Алонсо о новых болидах

Бывший руководитель Формулы-1 Берни Экклстоун прокомментировал ироничное высказывание пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо об управлении новыми болидами. Ранее испанец отмечал, что из‑за необходимости экономить энергию в некоторых поворотах скорость прохождения упала настолько, что с нынешним автомобилем справился бы даже повар.

«Значит, теперь мы ищем лучшего повара — будем держать глаза открытыми и посмотрим. В начале сезона возникнет неразбериха, потому что каждому придётся заново осваиваться в Формуле-1», — приводит слова Экклстоуна Sport.de.

Ранее Берни ответил, пойдут ли новые правила в Формуле-1 на пользу пилоту «Ред Булл» Максу Ферстаппену.