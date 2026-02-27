В Honda высказались о причинах провальных тестов Aston Martin

Японский автопроизводитель «Хонда» провёл экстренный брифинг по итогам предсезонных тестов Формулы-1, которые обернулись многочисленными сложностями для их нового партнёра «Астон Мартин». Британская команда столкнулась с серьёзными ограничениями по пробегу, а в заключительный день тестов смогла проехать лишь шесть кругов.

По словам руководства, главной проблемой могли стать аномальные вибрации, возникшие во время тестов. Предполагается, что именно они привели к повреждению аккумуляторной системы силовой установки.