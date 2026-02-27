FIA может изменить режим обгона по ходу сезона

FIA может усилить или ослабить режим обгона по ходу сезона
Международная автомобильная федерация подтвердила, что новая система Overtake Mode (режим обгона), заменившая DRS в сезоне-2026, может быть усилена или ослаблена, если в гонках она окажется несбалансированной. Директор FIA по одноместным автомобилям Николас Томбасис пояснил, что эффективность режима обгона будет зависеть от конкретной трассы, а окончательные выводы пока делать рано.
Overtake Mode можно активировать, когда машина находится в пределах одной секунды от соперника – аналогично прежней зоне DRS. Система позволяет автомобилю получить дополнительные 0,5 мегаджоуля энергии, что даёт возможность дольше поддерживать более высокую скорость в борьбе колесо в колесо. Во время тестов в Бахрейне этот элемент не получил полноценной оценки, поскольку команды работали по собственным программам, а гоночных ситуаций практически не возникало.
«Это зависит от трассы. Пока у нас не было достаточной возможности оценить систему, потому что команды выполняли свои программы и мы не хотели рисковать, устраивая полноценные тестовые заезды с борьбой, – отметил Томбасис. – Если мы почувствуем, что режим слишком слабый, мы можем его усилить. Если он окажется слишком мощным – можем уменьшить его эффективность». Однако в FIA не намерены принимать поспешные решения до первого этапа сезона в Австралии: «Реалистично говоря, внести изменения к Австралии будет очень сложно. И я не думаю, что есть повод для резких шагов. Мы считаем, что в основе у нас хороший продукт. Но хотим собрать обратную связь, всё тщательно проанализировать. Это долгий процесс – дело не в одной или двух гонках».