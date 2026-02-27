FIA может изменить режим обгона по ходу сезона

Международная автомобильная федерация подтвердила, что новая система Overtake Mode (режим обгона), заменившая DRS в сезоне-2026, может быть усилена или ослаблена, если в гонках она окажется несбалансированной. Директор FIA по одноместным автомобилям Николас Томбасис пояснил, что эффективность режима обгона будет зависеть от конкретной трассы, а окончательные выводы пока делать рано.

Overtake Mode можно активировать, когда машина находится в пределах одной секунды от соперника – аналогично прежней зоне DRS. Система позволяет автомобилю получить дополнительные 0,5 мегаджоуля энергии, что даёт возможность дольше поддерживать более высокую скорость в борьбе колесо в колесо. Во время тестов в Бахрейне этот элемент не получил полноценной оценки, поскольку команды работали по собственным программам, а гоночных ситуаций практически не возникало.