В «Мишлене» объяснили причину прокола колеса у Марка Маркеса на Гран-при Таиланда

Технический директор «Мишлена» Пьеро Тарамассо назвал причину прокола заднего колеса у семикратного чемпиона MotoGP Марка Маркеса, который сошёл с дистанции на Гран-при Таиланда.

Инцидент произошёл за пять кругов до финиша гонки в воскресенье, 1 марта. Маркес, выступающий за заводскую команду «Дукати», преследовал Рауля Фернандеса в борьбе за третье место, когда на его мотоцикле разрушился обод заднего колеса в четвёртом повороте. Гонщику удалось избежать падения, хотя шина быстро спустила и частично отделилась от колеса.

После гонки Маркес предположил, что проблема могла быть вызвана контактом с поребриком. В «Мишлене» подтвердили эту версию, указав на сочетание агрессивных поребриков и высокой температуры трека.

«Всё верно, это то, что сказал нам Марк. Он заявил: «Единственная ошибка, которую я совершил, — это то, что выехал широко». Он ударился о поребрик, колесо погнулось, поэтому воздух вышел, и шина сошла. Жаль его, потому что в тот момент он был быстрейшим на трассе. У нас была эта проблема на протяжении всего уикенда — много колёс были погнуты, когда их возвращали нам в боксы, потому что было очень жарко. Материал действительно мягкий, а поребрики очень агрессивные. Например, потеря давления у Хорхе Мартина в субботу была вызвана тем же: он ударился о поребрик, переднее колесо погнулось, и воздух вышел», — приводит слова Тарамассо издание Motorsport.

Прокол Маркеса стал лишь одним из нескольких инцидентов с шинами на Гран-при Таиланда. В частности, бывший напарник испанца по «Хонде» Жоан Мир также сошёл с дистанции из-за проблем с резиной.