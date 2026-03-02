Экс-советник Red Bull поделился мнением о новом регламенте «Ф-1»

Гельмут Марко о новом регламенте: «Конечно, это не «Формула-1» в ее первоначальном понимании»
Бывший советник «Ред Булл» поделился мнением о новом регламенте «Ф-1».
«Все говорят о новых правилах. Потеряет ли «Формула-1» свою привлекательность из-за них? Сперва нужно подождать и дать новым правилам шанс. Некоторые критикуют тот факт, что больше это не классические гонки, где ты выжимаешь всю скорость и стараешься пройти каждый поворот как можно быстрее. Теперь нужно думать обо всем круге, а не только о следующем повороте – и все для сохранения энергии. Конечно, это не «Формула-1» в ее первоначальном понимании. Однако, если гонки станут захватывающими и насыщенными, самым трудным будет объяснить зрителям, кто в каком режиме едет. В этом случае правила явно слишком сложные», – сказал Марко.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости