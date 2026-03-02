Болельщики "Ф-1" могут остаться без стримов российского комментатора

Российские болельщики Ф1 могут остаться без стримов Алексея Попова
Российский комментатор Ф1 Алексей Попов не уверен, что проведёт стрим квалификации и гонки Гран При Австралии в следующий уик-энд.
Сезон-2026 станет уже пятым без официальных трансляций Ф1 в России. Все эти годы Попов и его коллега Наталья Фабричнова проводили стримы без показа ТВ-картинки.
Алексей Попов: Никогда не было такой мысли, «прикрутить» картинку к своим трансляциям
«Не знаю, честно, как мы будем эфирить через неделю. За последние четыре года у нас было пять-шесть попыток всё мучительно настроить, когда то одни, то другие всё ломали. Каждый раз это преодолевалось. На этот раз та конфигурация, в которой мы закончили Гран-При Абу-Даби, не работает. Мы попробуем провести квалификацию в субботу и гонку в воскресенье. Но именно «попробуем», потому что сейчас ничего не работает. Есть сразу несколько технических моментов, которые накладываются друг на друга, и каждый из них по отдельности блокировал бы всю эту историю. Не знаю, как это будет. Но в любом случае попробуем», – сказал Попов в видео в своей группе «Гаснут огни».
