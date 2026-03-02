Болельщики "Ф-1" могут остаться без стримов российского комментатора

Российский комментатор Ф1 Алексей Попов не уверен, что проведёт стрим квалификации и гонки Гран При Австралии в следующий уик-энд.

Сезон-2026 станет уже пятым без официальных трансляций Ф1 в России. Все эти годы Попов и его коллега Наталья Фабричнова проводили стримы без показа ТВ-картинки.

Алексей Попов: Никогда не было такой мысли, «прикрутить» картинку к своим трансляциям