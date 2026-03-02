Выяснилось, повлияет ли конфликт на Ближнем Востоке на гран-при Австралии

Генеральный директор Гран При Австралии Трэвис Олд заявил, что этап в Мельбурне пройдёт по плану, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке и перебои с международными перелётами.

© autosport.com.ru

На фоне обострения ситуации в регионе были закрыты воздушные пространства, зафиксированы удары дронов по инфраструктуре, а Pirelli уже отменила шинные тесты в Бахрейне. Это вызвало вопросы не только о проведении Гран При Бахрейна и Саудовской Аравии, но и о логистике команд перед стартом сезона в Австралии.

Олд в эфире программы Today из Альберт-парка отметил, что за последние 48 часов действительно пришлось изменить часть маршрутов:

«События выходных означали перестройку некоторых планов перелётов. Но Формула 1 отлично умеет перемещать людей по всему миру – это их работа. Мы не ожидаем никакого влияния на нашу гонку».

По его словам, речь идёт примерно о тысяче человек – пилотах, сотрудниках команд и персонале чемпионата – чьи рейсы пришлось корректировать. Однако все вопросы логистики уже решены, а груз доставлен в Мельбурн:

«Все, кому нужно быть здесь, будут здесь к среде. Никакого влияния на гонку или мероприятие не будет».

Формула 1 уже сталкивалась с форс-мажорами ранее: Гран При Австралии 2020 года был отменён буквально за часы до начала первой практики из-за COVID-19, а во время этапа в Саудовской Аравии в 2022 году ракетный удар пришёлся по объекту Aramco неподалёку от трассы в Джидде.