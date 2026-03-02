Президент FIA сделал заявление на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Президент FIA выступил с заявлением на фоне конфликта на Ближнем Востоке
Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем опубликовал официальное заявление в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, которая уже повлияла на автоспортивные мероприятия.
После ракетных ударов и ответных атак в регионе были отменены двухдневные шинные тесты Pirelli в Бахрейне. Закрытие воздушного пространства и аэропортов привело к тому, что часть сотрудников Pirelli, а также представителей McLaren и Mercedes оказались временно заблокированы в регионе.
Под вопросом оказались предстоящие этапы как в Формуле 1, так и в Чемпионате мира по гонкам на выносливость. Сезон WEC должен стартовать в Катаре, а этапы Формулы 1 в Бахрейне и Саудовской Аравии запланированы на апрель.
В своём заявлении Бен Сулайем подчеркнул, что приоритетом остаются безопасность и благополучие людей:
«Как президент FIA, мои мысли с теми, кого затронули недавние события на Ближнем Востоке. Мы глубоко опечалены гибелью людей и выражаем поддержку семьям и сообществам, пострадавшим от происходящего. В этот момент неопределённости мы надеемся на спокойствие, безопасность и скорейшее возвращение к стабильности. Диалог и защита гражданского населения должны оставаться приоритетом. Мы находимся в тесном контакте с нашими национальными клубами, промоутерами чемпионатов, командами и коллегами на местах, внимательно и ответственно отслеживая развитие ситуации. Безопасность и благополучие будут определять наши решения при оценке предстоящих мероприятий в рамках чемпионата мира по гонкам на выносливость FIA и чемпионата мира FIA Формулы 1. Наша организация основана на единстве и общей цели. Это единство сейчас важно как никогда».