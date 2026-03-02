Президент FIA сделал заявление на фоне ситуации на Ближнем Востоке

Президент FIA Мохаммед Бен Сулайем опубликовал официальное заявление в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, которая уже повлияла на автоспортивные мероприятия.

После ракетных ударов и ответных атак в регионе были отменены двухдневные шинные тесты Pirelli в Бахрейне. Закрытие воздушного пространства и аэропортов привело к тому, что часть сотрудников Pirelli, а также представителей McLaren и Mercedes оказались временно заблокированы в регионе.

Под вопросом оказались предстоящие этапы как в Формуле 1, так и в Чемпионате мира по гонкам на выносливость. Сезон WEC должен стартовать в Катаре, а этапы Формулы 1 в Бахрейне и Саудовской Аравии запланированы на апрель.

В своём заявлении Бен Сулайем подчеркнул, что приоритетом остаются безопасность и благополучие людей: