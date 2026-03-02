Пилот Aston Martin признал, что команда отстает от соперников

Пилот Aston Martin Фернандо Алонсо признал, что команда фактически начала подготовку к сезону-2026 позже конкурентов и сейчас вынуждена догонять.

Некоторые соперники вывели свои машины на трассу уже 9 января, проведя обкаточные дни и съёмочные заезды задолго до официальных тестов. Aston Martin же практически пропустила заезды в Барселоне и не имела дополнительных дней для проверки техники до Бахрейна.