Пилот Aston Martin признал, что команда отстает от соперников

Фернандо Алонсо: Мы отстаём от соперников на месяц
Пилот Aston Martin Фернандо Алонсо признал, что команда фактически начала подготовку к сезону-2026 позже конкурентов и сейчас вынуждена догонять.
Некоторые соперники вывели свои машины на трассу уже 9 января, проведя обкаточные дни и съёмочные заезды задолго до официальных тестов. Aston Martin же практически пропустила заезды в Барселоне и не имела дополнительных дней для проверки техники до Бахрейна.
«Пропуск Барселоны – это серьёзно. Мы пропустили не только сами тесты, но и съёмочные дни перед ними, – сказал Алонсо. – Некоторые команды выехали на трассу уже 9 января. У них был месяц на анализ данных и решение проблем – датчик здесь, температура там, что угодно. Мы не работали в Барселоне. У нас не было съёмочного дня ни до Барселоны, ни до Бахрейна. Так что для нас настоящие тесты начались только в Бахрейне». По словам испанца, отсутствие непрерывной работы серьёзно осложняет прогресс: «Мы находим мелкие проблемы практически на каждом выезде, и это немного сбивает программу. Когда нет чистых серий кругов, сложно продвигаться по настройкам. Если у нас запланированы три разных жёсткости подвески, мы делаем один заезд – и появляется что-то в данных. Нужно проверять или менять сенсор. Возвращаемся на трассу через час, но условия уже другие. Мы сталкиваемся с ограничениями в раскрытии потенциала, потому что не можем ехать непрерывно».
