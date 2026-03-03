Раскрыт план Aston Martin на гонку "Ф-1" в Мельбурне

Команда Aston Martin примет участие в Гран При Австралии лишь формально, сообщает британский Autosport.

По слухам, проблемы с силовой установкой Honda столь глобальные, что у Фернандо Алонсо и Лэнса Стролла просто нет шансов доехать до финиша. Причина – сильные вибрации и слабая надёжность двигателя.

Команда даже рассматривала полный отказ от участия в первом этапе сезона в Мельбурне. Но проблема в том, что пропуск Гран При грозил бы штрафом в связи с нарушением Договора Согласия.

В итоге в Aston Martin и Honda приняли следующее решение. На тренировках они постараются проехать хотя бы какое-то количество кругов, чтобы собрать информацию, которая поможет в решении проблем с мотором. Цель на квалификацию – попасть в 107% и получить допуск на старт. А в гонке Алонсо и Стролл проедут пару кругов и свернут в боксы.

Такой план, как считается, поможет Aston Martin и японским мотористам избежать поломки и ремонта, которые в случае продолжения гонки будут гарантированы. То есть и машины останутся целы, и механикам будет меньше работы.