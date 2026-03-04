Ferrari временно отказалась от использования крыла-перевертыша

Команда Ferrari не привезет своё инновационное заднее крыло на первый этап сезона Формулы 1 2026 в Мельбурне, сообщает итальянский портал AutoRacer.

По ходу финального блока зимних тестов в Бахрейне «красные» опробовали крыло с подвижной планкой, вращающейся на 180 градусов. По оценке экспертов, это решение может дать прибавку в максимальной скорости от 5 до 10 км/ч.

Тем не менее Ferrari пока не торопится использовать свою уникальную разработку в гонках. Крыло отправлено на модернизацию – в целях снижения массы и повышения аэродинамической эффективности.

Ожидается, что на SF-26 революционное крыло появится либо на пятом этапе в Джидде в середине апреля, либо на гонке в Майами в начале мая.