Сезон "Ф-1" может быть сокращен

Проведение всех 24 этапов в сезоне Формулы 1 2026 оказалось под угрозой. Причина – военный конфликт на Ближнем Востоке.

Уже в апреле Ф1 должна отправиться в Бахрейн и Саудовскую Аравию, которые сейчас находятся под обстрелом со стороны Ирана. Если текущая ситуация в регионе сохранится в ближайшие недели, то этапы со 100-процентной вероятностью будут отменены.

Как пишет The Guardian, окончательное решение по поводу апрельских гонок на Ближнем Востоке будет принято до конца марта. Пока Ф1 и FIA следят за развитием событий и не торопятся с решением.

В качестве альтернативы гонкам в Сахире и Джидде называют Стамбул, Имолу, Портиман. Но не исключено, что обойдётся без замены и сезон-2026 будет сокращён до 22 гонок.