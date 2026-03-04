Экс-глава Aston Martin и Alpine стал гендиректором команды "Формулы-2"

Бывший руководитель «Альпин» и экс-глава «Форс Индии» Отмар Зафнауэр назначен на должность генерального директора и управляющего партнёра нидерландской команды Van Amersfoort Racing, выступающей в младших формульных сериях.

61-летний специалист вернулся в автоспорт после перерыва. Зафнауэр покинул пост руководителя «Альпин» по ходу сезона-2023. До этого он внёс ключевой вклад в успех «Форс Индии» и продолжал руководить командой в эпоху «Рейсинг Пойнт» и «Астон Мартин».

В Van Amersfoort Racing Зафнауэр будет отвечать за результаты команды в различных юниорских категориях, включая Формулу-2 и Формулу-3.

«Van Amersfoort Racing имеет прочную репутацию в области развития талантов и выступлений на высоком уровне во многих категориях. Я с нетерпением жду тесной работы с руководством и всей организацией, чтобы направлять следующий этап развития команды», — приводит слова Зафнауэра издание RacingNews365.

Руководитель команды Брэд Джойс, который несколько лет работал с Зафнауэром в «Форс Индии» в качестве гоночного инженера, добавил: