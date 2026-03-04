Ферстаппен прокомментировал предстоящий старт сезона

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен из команды Red Bull Racing прокомментировал предстоящий Гран При Австралии, который откроет сезон чемпионата мира 2026 года.

«Будет здорово вернуться на трассу и начать сезон — подготовка к этому моменту казалась очень долгой, и наконец-то я с нетерпением жду возможности снова выехать на трассу. В Бахрейне было очень впечатляюще видеть машину с нашим собственным силовым агрегатом, которая проехала столько кругов. Многие гордились тем, что она впервые выехала на трассу, потому что команда проделала отличную работу. Мы так долго тренировались на симуляторе, поэтому, когда наконец пришло время вернуться и увидеть машину готовой к гонке, у меня мурашки по коже побежали. Теперь настало настоящее испытание. Что касается Мельбурна, я не знаю, как всё сложится, но мы многому научились и работаем над оптимизацией машины, насколько это возможно. Очевидно, эта трасса связана со многими замечательными воспоминаниями, особенно с моей первой гонкой Формулы 1 здесь. Но этот год станет особенно захватывающим испытанием, и я с нетерпением жду, как всё сложится», — заявил Макс Ферстаппен.