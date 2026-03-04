Руководитель заводской команды Audi прокомментировал грядущий дебют в "Ф-1"

«Осознаём предстоящие трудности»: Уитли — о дебюте Audi в Формуле 1
Руководитель заводской команды Audi Revolut F1 Team Джонатан Уитли прокомментировал предстоящий Гран При Австралии, который будет дебютным для немецкого коллектива этапом в Формуле 1.
«Мельбурн знаменует собой кульминацию огромных коллективных усилий. Мы создали новую команду, построили первый болид Audi Формулы 1 с собственной силовой установкой, а затем завершили одну из самых масштабных предсезонных программ за последние годы. Мы также закончили первый этап амбициозных работ по модернизации, запланированных в Хинвиле. Теперь, после напряжённой зимы, мы прибываем на наш первый Гран При в качестве команды Audi Revolut F1 Team. Мы испытываем огромную гордость за то, чего достигли на данный момент, но также осознаём предстоящие трудности. Нам предстоит много работы, и мы с уважением относимся к нашим конкурентам, но мы уверенно продвигаемся вперёд. Это начало долгого пути, и мы сосредоточены на развитии потенциала нашей команды и проведении чистого гоночного уик-энда», — заявил Джонатан Уитли.