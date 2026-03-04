Семикратный чемпион «Формулы-1» Хэмилтон рассказал о жизни с СДВГ

Семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон рассказал о жизни с СДВГ. Его слова приводит PlanetF1.

Британский гонщик признался, что страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ).

«Когда возвращаюсь домой, час поправляю все, прежде чем присесть. И меня реально расстраивает, если что-то находится не на своем месте», — заявил Хэмилтон.

PlanetF1 указывает, что звезда «Формулы-1», вероятно, путает СДВГ с обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР). ОКР — психическое расстройство, для которого характерны навязчивые мысли и действия. Навязчивые действия или компульсии чаще всего выражаются в мытье рук, перепроверке замков, пересчитывании предметов или упорядовачивании вещей.

В апреле прошлого года Хэмилтон рассказал о сложностях адаптации в Ferrari. Гонщик признался, что чувствует себя некомфортно в машине.

«Просто не чувствую ее. Чтобы освоиться, мне нужна пересадка мозга», — шутя заявил он.

За карьеру 41-летний Хэмилтон семь раз выигрывал чемпионат «Формулы-1». Британец является первым пилотом в истории гоночной серии, одержавшим 100 побед и завоевавшим 200 подиумов.