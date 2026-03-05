Aston Martin пропустит несколько этапов "Формулы-1"

Команда Aston Martin может не приехать на следующие несколько этапов Формулы 1. Об этом со ссылкой на слухи в паддоке сообщил итальянский Motorsport.

© autosport.com.ru

Перед началом гоночного уик-энда в Мельбурне стало известно о том, что полноценное участие в гонке в воскресенье грозит Фернандо Алонсо и Лэнсу Строллу серьёзными проблемами со здоровьем. Причина – сильные вибрации от двигателя Honda.

На пресс-брифинге руководитель и главный конструктор Aston Martin Эдриан Ньюи признал, что после 15-25 кругов подряд его пилоты могут получить необратимые повреждения нервов рук. И пока решения проблемы с вибрацией, по словам именитого инженера, нет. Так что не может быть речи о финише в воскресенье: Алонсо и Стролл сойдут на первых кругах.

Как утверждают источники из паддока Альберт-Парка, Aston Martin может приостановить участие в Гран При до устранения проблемы. По Договору Согласия, команды не имеют права пропускать этапы. Но если действительно имеются такие серьёзные проблемы с безопасностью пилотов, Liberty Media и FIA наверняка пойдут навстречу Aston Martin.

Следим за развитием ситуации…