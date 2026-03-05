Норрису грозит сход на гран-при Австралии

На последних трёх Гран При Австралии пилот, победивший в прошлогодней гонке, не смог финишировать в следующей на этой трассе.

© autosport.com.ru

Серия началась с Шарля Леклера, который в начале сезона 2022 года поднялся на первое место. Но год спустя в Мельбурне Леклер выбыл из гонки на первом круге после столкновения с Лэнсом Строллом.

В тот день Макс Ферстаппен одержал победу. Однако в следующей гонке в 2024 году в Австралии голландец был вынужден сойти с дистанции из-за технической неисправности.

Это помогло Карлосу Сайнсу выйти в лидеры. В прошлом году, во время дождевой гонки в Альберт-Парке, Сайнс вылетел за пределы трассы в режиме машины безопасности и сошёл с дистанции.

Ландо Норрис тогда начал свой чемпионский сезон с победы на Гран При Австралии, опередив Макса Ферстаппена и Джорджа Рассела. Значит ли это, что в ближайшее воскресенье британский пилот McLaren сойдет?