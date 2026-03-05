Хэмилтон признался, что страдает СДВГ

Семикратный чемпион мира и пилот «Феррари» британец Льюис Хэмилтон заявил, что у него диагностирован синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) – заболевание, проявляющееся такими симптомами трудность концентрации внимания, гиперактивность и плохо управляемая импульсивность.

