Руководитель Mercedes подвел итоги первых тренировок

«Не стоит называть Mercedes фаворитом». Вольф – о проблемах в начале уик-энда
Руководитель Mercedes Тото Вольф заявил, что его команда столкнулась с рядом проблем на старте гоночного уик-энда в Австралии и пока не выглядит фаворитом сезона.
Перед началом нового регламентного цикла ходили слухи, что Mercedes и её силовая установка могут оказаться самыми сильными в пелотоне. Однако после первых тренировок в Австралии Вольф признал, что команде ещё предстоит решить несколько задач.
«Да, эти проблемы можно преодолеть, потому что первая тренировка оказался намного сложнее, чем тесты в Бахрейне, – сказал Вольф на пресс-конференции FIA. – Это не фундаментальные проблемы с техникой – скорее, это небольшие “детские болезни” программного обеспечения».
По итогам первой тренировки гонщики Mercedes оказались далеко от лидеров: Джордж Рассел показал седьмое время, а Кими Антонелли – восьмое. Оба уступили более секунды автомобилю Ferrari под управлением Шарля Леклера, который возглавил протокол. Во второй тренировке Рассел и Антонелли заняли второе и третье место.
«Я всегда говорил, что Red Bull и Ferrari очень быстры. Люди продолжают нас хвалить, и это приятно, но я не уверен, что это на сто процентов соответствует реальности. У нас были непростые моменты сегодня, но это неудивительно, когда начинается новый регламент. Я бы сказал, что мы там, где мы есть, и всё будет в порядке. За 15 лет в Формуле 1 я ни разу не был полностью уверен перед началом сезона. Мы просто должны спокойно делать свою работу и надеяться, что будем достаточно быстры, чтобы бороться за подиум или победу в воскресенье. Но это не данность».
