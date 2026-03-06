Руководитель Mercedes подвел итоги первых тренировок

Руководитель Mercedes Тото Вольф заявил, что его команда столкнулась с рядом проблем на старте гоночного уик-энда в Австралии и пока не выглядит фаворитом сезона.

Перед началом нового регламентного цикла ходили слухи, что Mercedes и её силовая установка могут оказаться самыми сильными в пелотоне. Однако после первых тренировок в Австралии Вольф признал, что команде ещё предстоит решить несколько задач.

«Да, эти проблемы можно преодолеть, потому что первая тренировка оказался намного сложнее, чем тесты в Бахрейне, – сказал Вольф на пресс-конференции FIA. – Это не фундаментальные проблемы с техникой – скорее, это небольшие “детские болезни” программного обеспечения».

По итогам первой тренировки гонщики Mercedes оказались далеко от лидеров: Джордж Рассел показал седьмое время, а Кими Антонелли – восьмое. Оба уступили более секунды автомобилю Ferrari под управлением Шарля Леклера, который возглавил протокол. Во второй тренировке Рассел и Антонелли заняли второе и третье место.