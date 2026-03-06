Руководство Aston Martin было шокировано во время визита в штаб-квартиру Honda

Подробности о проекте Honda на сезон-2026 в Формуле 1 стали полной неожиданностью для главы Aston Martin Лоуренса Стролла и главного конструктора Эдриана Ньюи, сообщает британский BBC Sport.

Хотя сделка о партнёрстве была заключена ещё в мае 2023-го, о положении дел в японской компании руководство Aston Martin узнало только в ноябре прошлого года. В ходе визита в штаб-квартиру «хондовцев» в Токио Ньюи и Стролла-старшего ждало сразу несколько неприятных новостей.

Во-первых, оказалось, что в разработке новой силовой установки Honda задействовано намного меньше персонала, чем ожидали в команде. Плюс, в штате осталось лишь 30% сотрудников, ранее работавших в Формуле 1, остальные были переведены в другие отделы. То есть вместо опытных мотористов в Aston Martin получили коллектив, на 70% состоящий из новичков.

Формально Honda ушла из Ф1 в конце 2021 года и следующие четыре года оказывала лишь техническую поддержку подразделению Red Bull Powertrains в британском Милтон-Кинсе.

«Мы узнали о штате только в ноябре, когда поехали на базу Honda в Токио, чтобы понять, насколько правдивы слухи о проблемах с мощностью двигателя. Так мы не были в курсе», – рассказал Ньюи на пресс-конференции в пятницу в Мельбурне.

Интересно, что на вопрос «заключила бы Aston Martin контракт с Honda, зная про масштабное обновление штата», именитый инженер ничего не ответил.