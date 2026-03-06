Пилот Cadillac подколол Aston Martin

Пилот Cadillac Валттери Боттас с юмором прокомментировал сложное начало сезона-2026 для команды Aston Martin во время первой пресс-конференции FIA перед Гран При Австралии.

© autosport.com.ru

Финн, вернувшийся в Формулу 1 с новой командой Cadillac, не упустил возможности пошутить над конкурентами. Когда Боттаса спросили, кого он считает фаворитом чемпионата после предсезонных тестов, он ответил с явной иронией:

«Сейчас почти невозможно сказать. Но если нужно угадать, я скажу: Лэнс Стролл, Фернандо Алонсо и Джордж Расселл».

Он добавил ещё одну колкость:

«Думаю, Mercedes просто скрывали свою настоящую скорость и в конце концов обгонят Aston в самом конце сезона – в Абу-Даби».

Проблемы Aston Martin действительно стали одной из главных тем начала сезона. Команда проехала меньше всех кругов на тестах в Бахрейне из-за проблем с надёжностью силовой установки Honda.

Руководитель команды Эдриан Ньют даже признал, что сильные вибрации автомобиля могут представлять риск для пилотов. По его словам, если гонщики будут слишком долго ехать с такими вибрациями, это может привести к повреждениям нервов в руках.