В McLaren назвали причину проблем с машиной Норриса

В McLaren назвали причину проблем с машиной Ландо Норриса
Для пилота McLaren Ландо Норрис первый гоночный уик-энд в статусе действующего чемпиона мира Ф1 начался с технических проблем.
Британец смог проехать лишь семь кругов в первой тренировке и завершил сессию в конце протокола. Ко второй практике проблему удалось устранить, и Норрис вернулся на трассу, проехав уже 29 кругов. Однако он всё равно уступил около секунды лучшему времени напарника Оскара Пиастри, который возглавил протокол с результатом 1.19,729.
Технический директор McLaren Роб Маршалл рассказал о проблеме на машине Норриса:
«Во время первой тренировки мы исследовали проблему и подтвердили наличие неполадки в системе управления трансмиссией – мы устранили её до начала следующей сессии. Вторая тренировка прошла более гладко: пилоты добились большей стабильности и собрали больше ценных данных в ходе заездов с разными задачами, включая симуляции квалификации. Мы находимся в достаточно неплохой позиции с точки зрения настройки машины, но за ночь проанализируем, в каких направлениях ещё можно двигаться вперёд, уделив внимание всем аспектам: настройке автомобиля, работе с шинами, управлению и оптимизации силовой установки. Из‑за ограниченного времени на тренировки перед квалификацией все команды по‑прежнему дорабатывают свой подход. Мы отметили улучшения в показателях от первой сессии ко второй – и не только мы, но и все команды. Перед квалификацией мы надеемся быть в борьбе: точность сейчас важна как никогда, и будет крайне важно безупречно выполнить всю подготовку с учётом ожидаемого трафика на трассе».
