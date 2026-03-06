В McLaren назвали причину проблем с машиной Норриса

Для пилота McLaren Ландо Норрис первый гоночный уик-энд в статусе действующего чемпиона мира Ф1 начался с технических проблем.

© autosport.com.ru

Британец смог проехать лишь семь кругов в первой тренировке и завершил сессию в конце протокола. Ко второй практике проблему удалось устранить, и Норрис вернулся на трассу, проехав уже 29 кругов. Однако он всё равно уступил около секунды лучшему времени напарника Оскара Пиастри, который возглавил протокол с результатом 1.19,729.

Технический директор McLaren Роб Маршалл рассказал о проблеме на машине Норриса: