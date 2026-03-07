Ферстаппен, попавший в аварию, избежал серьезных травм

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен заявил, что у него не выявили переломов после аварии во время квалификации Гран‑при Австралии «Формулы‑1».

© Global look

В субботу в первом сегменте квалификации четырехкратный чемпион на своем первом быстром круге вылетел с трассы и врезался в барьер. Гонщик сообщил команде по радио, что не пострадал, и самостоятельно выбрался из машины. Нидерландец не успел показать время в первом сегменте.

— Да, все в порядке, мне просто сделали рентген, чтобы убедиться, что с моими руками все хорошо. У меня ничего не сломано, — приводит слова Ферстаппена GPblog.

Лучшее время в квалификации показал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл. Результат британца — 1 минута 18,518 секунды. Вторым стал его напарник Андреа Кими Антонелли (отставание — 0,293 секунды). Третье время показал Исаак Хаджар из «Ред Булл», уступивший Расселлу 0,785 секунды.

Первая гонка сезона‑2026 пройдет в воскресенье, начало в 7:00 мск.