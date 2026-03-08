Култхард: Aston Martin вернётся в борьбу, но дорогой ценой

Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард считает, что Aston Martin и Honda в итоге смогут подняться в лидирующую группу, но дорогой ценой…

Дэвид Култхард: «Они вернутся в борьбу, но с огромными штрафами. Им придется превысить лимит бюджета, чтобы разработать этот двигатель. В прошлый раз у нас были такие проблемы, когда Honda поставляла двигатели McLaren, и эти отношения, как мы знаем, закончились не очень хорошо.

Алонсо стоит сосредоточиться на работе. Он не занимается доработкой двигателя или машины, от него это не зависит, значит и не стоит тратить на это время. С мотивацией у этой команды сейчас и так всё в порядке. Для Алонсо это последний шанс.

Когда его время в Aston Martin закончится, он не вернется в Ferrari или Red Bull. У него не будет другого варианта, кроме как завершить карьеру. Ему 45 лет. Как бы великолепен он ни был, это последний или предпоследний год его карьеры. У Лэнса Стролла иная ситуация. В другую команду его просто не возьмут. Что он скажет Aston Martin? Что уходит? Что он им представит новым работодателям в качестве своих достижений? Кто его возьмёт?»