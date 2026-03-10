В «Альпин» и «Мерседес» высказались о слухах о покупке акцией французской команды Вольфом

Команды Формулы-1 «Мерседес» и «Альпин» отреагировали на слухи о том, что руководитель немецкого коллектива Тото Вольф купил часть акций французского коллектива.

«Мы не комментируем какие-либо конкретные имена или лица. Любые обсуждения касаются не команды, а заинтересованных сторон и сторон, проявляющих интерес к нам. Основное внимание сейчас сосредоточено на непосредственной задаче — начале гоночного сезона и обеспечении устойчивого восстановления результатов на трассе», — приводит слова представителя «Альпин» издание The Telegraph.

«Мерседес» является ключевым стратегическим партнером «Альпин», и мы находимся в курсе последних событий», — прокомментировали слухи в «Мерседесе».