Ферстаппен раскрыл свое будущее в Red Bull

Четырёхкратный чемпион Формулы 1 Макс Ферстаппен намерен закончить свою карьеру в чемпионате мира в составе Red Bull, за который голландец выступает с момента дебюта в серии. Такое обещание пилот дал сооснователю Red Bull и инициатору проекта в Формуле 1 Дитриху Матешицу, который скончался в 2022 году после продолжительной борьбы с раком.

«Я помню, когда Дитрих был ещё жив, то я сказал ему, что моя мечта — и его мечта — это остаться в Red Bull навсегда, на протяжении всей моей карьеры в Формуле 1. Я очень рад, что перед смертью я сказал, что по-прежнему намерен осуществить эту мечту, и пока что дела идут довольно хорошо. Я не думаю, что обычно именно пилот является, скажем так, фактором стабильности команды, но я горжусь тем, что долгое время остаюсь верен Red Bull. Они знают, что для меня верность очень важна, а в Формуле 1 это не всегда гарантировано. Вы всегда стараетесь создать вокруг себя самую сильную команду. Но когда у вас много успехов, вполне естественно, что одних игроков переманивают, а другие уходят. Так устроен спорт. Но для меня важно чувствовать себя комфортно в команде. Я бы сказал, что это так же важно в моей нынешней карьере, после стольких побед, как и просто стремление показать себя», — сказал Макс Ферстаппен в интервью The Times.

Напомним, действующий контракт голландца с Red Bull рассчитан до конца 2028 года. Сам Макс Ферстаппен неоднократно заявлял о возможности досрочного завершения карьеры в Формуле 1.