Макс Ферстаппен: Не собираюсь извиняться за доминирование в 2023 году
Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен назвал доминирование одного пилота частью гонок. По мнению нидерландца, извиняться перед болельщиками за отсутствие интриги глупо.
На пути к своему третьему титулу в 2023 году гонщик Red Bull Racing выиграл 18 из 22 Гран При. Он даже обновил рекорд Себастьяна Феттеля, победив десять раз подряд.
«Иногда твоя машина немного лучше или хуже других. Временами ты вообще оказываешься аутсайдером, а бывает и так, что доминируешь почти весь сезон. Знаю, доминирование одного пилота не нравится болельщикам. Но это не наши проблемы. Мы здесь для того, чтобы побеждать, на старт каждой гонки мы выходим с одной целью – выиграть. Так что с чего вдруг я должен извиняться? [за доминирование в 2023-м]. Это было бы глупо», – сказал Ферстаппен в интервью The Times.