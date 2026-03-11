Ферстаппен: не собираюсь извиняться за доминирование

Четырёхкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен назвал доминирование одного пилота частью гонок. По мнению нидерландца, извиняться перед болельщиками за отсутствие интриги глупо.

На пути к своему третьему титулу в 2023 году гонщик Red Bull Racing выиграл 18 из 22 Гран При. Он даже обновил рекорд Себастьяна Феттеля, победив десять раз подряд.