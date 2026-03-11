Шумахер раскритиковал новые правила "Ф-1"

Бывший пилот Формулы 1, ныне эксперт на немецком ТВ Ральф Шумахер заявил, что с новыми техническими правилами гонки стали искусственными. Как считает немец, теперь от навыков вождения ничего не зависит.

© autosport.com.ru

«Поначалу мне всё нравилось, но после гонки в Мельбурне я изменил своё мнение и понял, почему пилоты так недовольны новыми правилами. Им больше не нужно рисковать в поворотах и на обгонах. По сути, навыки пилотирования больше не нужны. Всё зависит от того, как гонщик управляет электрической системой. Выглядит это неестественно, обгоны стали искусственными», – приводит слова Ральфа немецкий F1-Insider.

Шестикратный победитель гонок Ф1 полагает, что руководству чемпионата стоит задуматься над изменением регламента в самое ближайшее время. Ждать 2030 года, когда закончился новый цикл правил, бессмысленно.