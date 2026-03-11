Алонсо может завершить сезон "Ф-1" досрочно

Двукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо может не доехать сезон-2026. Сенсационные подробности рассказала испанская газета Marca.

© autosport.com.ru

Испанец, которому в июле исполнится 45 лет, испытывает сильные боли в левом запястье и шее при перегрузках на трассе. Причины – проблемы с суставами и последствия давних травм, которые обострились из-за сильных вибраций в новой машине Aston Martin.

По информации источников из окружения двукратного чемпиона, особенно тяжело Алонсо приходится на гоночной дистанции. Проблемы настолько серьёзные, что 32-кратный победитель Гран При может завершить карьеру из-за них.

«Возможно, врачи порекомендуют ему уйти из гонок», — сообщил испанский журналист Эмилио Перес де Росас.

В Испании допускают, что Фернандо уйдёт из Ф1 прямо посреди сезона-2026, если ему не станет лучше, а Aston Martin не добьётся прогресса.