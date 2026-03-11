В «Формуле Е» считают, что «Ф-1» ошиблась с новым регламентом

Соучредитель и главный директор «Формулы Е» Альберто Лонго убежден, что «Формула-1» выбрала неверный путь, перейдя на регламент с полуэлектрическими моторами.

Лонго в том числе ответил на вопрос, считает ли он неуважительной фразу Макса Ферстаппена о том, что новые болиды «Ф-1» похожи на «Формулу Е» «на стероидах».