В «Формуле Е» считают, что «Ф-1» ошиблась с новым регламентом

Соучредитель «Формулы Е»: «Ф-1» нужно снова стать собой. Она пытается походить на «Формулу Е» – но это ошибка»
Соучредитель и главный директор «Формулы Е» Альберто Лонго убежден, что «Формула-1» выбрала неверный путь, перейдя на регламент с полуэлектрическими моторами.
Лонго в том числе ответил на вопрос, считает ли он неуважительной фразу Макса Ферстаппена о том, что новые болиды «Ф-1» похожи на «Формулу Е» «на стероидах».
«По-моему, есть очень старая испанская поговорка: «Пусть говорят». Всегда хорошо создавать шумиху. Если люди говорят о тебе, то это потому, что ты важен – и именно так мы себя чувствуем. Единственное, что я могу сказать, – и я так всегда говорю: я большой фанат «Формулы-1». Я определено считаю, что они выбрали регламент, который, вероятно, наносит ущерб их зрелищности и их шоу. Они продолжают приближаться к нам. Мы не обладаем эксклюзивными правами [на электродвигатели], однако у нас есть опыт в этой области. Мы можем использовать атакующий режим на протяжении 6-8 минут – и машина при этом не замедляется. Думаю, «Ф-1» нужно снова стать собой. Это звук, это полная мощность, это внедрение новейших технологий – вот что такое «Формула-1». Мы совершенно разные. Мы с самого начала позиционировали себя именно такими [электрифицированными]. Это не выбор между одним и другим. Мы существует вместе. Проблема в том, что «Ф-1» пытается стать больше похожей на «Формулу Е». На мой взгляд, они совершают ошибку. Я убежден, что они должны сохранять верность себе, своим принципам», – сказал Лонго.
