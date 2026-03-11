$78.7491.9

В Формуле 1 может появиться китайская команда

autosport.com.ru

Крупнейший китайский автоконцерн BYD задумался об участии в Формуле 1, сообщил Bloomberg со ссылкой на собственные источники в компании.

В "Ф-1" может появиться китайская команда
© autosport.com.ru

Производитель гибридных и электрических автомобилей рассматривает несколько вариантов. Среди них как покупка одной из действующих команд, так и создание проекта с нуля.

В BYD считают, что участие в Ф1 повысит их узнаваемость в мире, в том числе в США. В то же время «китайцы» понимают: запуск проекта в чемпионате мира обойдётся им в немалую сумму — около $500 млн в год.

По информации инсайдеров, решение по запуску по участию BYD в Ф1 пока не принято. В концерне от комментариев отказались.

autosport.com.ru: главные новости
autosport.com.ru: главные новости