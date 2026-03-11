Испанский гонщик раскритиковал новую машину Williams

«Ожидали большего». Сайнс раскритиковал новую машину Williams
Испанский гонщик Карлос Сайнс признал, что новая машина Williams абсолютно неконкурентоспособна.
После пятого места в Кубке конструкторов в прошлом году эксперты и болельщики Формулы 1 ждали от «синих» дальнейшего прогресса. Но получилось всё наоборот: в Мельбурне Сайнс стартовал 21-м и финишировал 15-м, а его напарник Алекс Албон стал 12-м после старта с 15-й позиции.
«Мы ожидали от новой машины большего. Пока у нас нет шансов на очки. Если бы мы и заехали в топ-10 в Мельбурне, то только за счёт аварии Пиастри, схода Хюлькенберга и проблем других соперников. По чистой скорости мы не можем претендовать на попадание в десятку. Машина тяжёлая и ненадёжная, прижимной силы тоже не хватает. Надо решить множество проблем и прибавить во всех аспектах, чтобы бороться за очки», – сказал Сайнс в интервью DAZN.