Испанский гонщик раскритиковал новую машину Williams

Испанский гонщик Карлос Сайнс признал, что новая машина Williams абсолютно неконкурентоспособна.

© Williams

После пятого места в Кубке конструкторов в прошлом году эксперты и болельщики Формулы 1 ждали от «синих» дальнейшего прогресса. Но получилось всё наоборот: в Мельбурне Сайнс стартовал 21-м и финишировал 15-м, а его напарник Алекс Албон стал 12-м после старта с 15-й позиции.