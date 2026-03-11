Руководитель Ferrari прокомментировал смену регламента в «Ф-1»

Фредерик Вассер: «Менять регламент «Ф-1» слишком быстро было бы ошибкой»
Руководитель «Феррари» считает, что «Формуле-1» пока не стоит менять регламент 2026 года.
«Думаю, этап в Мельбурне стал очень хорошим началом для спорта, очень хорошим началом для шоу. Вероятно, фанатам очень понравился открывающий отрезок гонки. Давайте продолжим в том же духе. И если в какой-то момент все-таки придется как-то отреагировать после нескольких гонок, то мы отреагируем. Но действовать слишком быстро было бы ошибкой», – сказал Вассер.
Фредерик Вассер: «Менять регламент «Ф-1» слишком быстро было бы ошибкой»
Эберт о переходе в ЦСКА: «У меня 11 месяцев не было игровой практики. Новая команда, система, партнеры. Конечно, адаптация заняла какое-то время, но с каждым днем осваиваюсь все больше»
Илья Авербух: «Когда Валиева восстановит стабильные тройные, будет владеть четверным – равных ей не будет»
Фредерик Вассер: «Менять регламент «Ф-1» слишком быстро было бы ошибкой»
Эберт о переходе в ЦСКА: «У меня 11 месяцев не было игровой практики. Новая команда, система, партнеры. Конечно, адаптация заняла какое-то время, но с каждым днем осваиваюсь все больше»
Илья Авербух: «Когда Валиева восстановит стабильные тройные, будет владеть четверным – равных ей не будет»