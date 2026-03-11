$78.7491.9

Фредерик Вассер: «Менять регламент «Ф-1» слишком быстро было бы ошибкой»

Руководитель «Феррари» считает, что «Формуле-1» пока не стоит менять регламент 2026 года.

Руководитель Ferrari прокомментировал смену регламента в «Ф-1»
«Думаю, этап в Мельбурне стал очень хорошим началом для спорта, очень хорошим началом для шоу. Вероятно, фанатам очень понравился открывающий отрезок гонки. Давайте продолжим в том же духе. И если в какой-то момент все-таки придется как-то отреагировать после нескольких гонок, то мы отреагируем. Но действовать слишком быстро было бы ошибкой», – сказал Вассер.
