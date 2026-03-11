В Aston Martin прокомментировали пит-стоп Алонсо в Австралии

Главный инженер команды «Астон Мартин» Майк Крак высказался о пит-стопе 44-летнего Фернандо Алонсо на Гран-при Австралии, после которого испанец остался в боксах, а позже был выпущен на трассу с многокруговым отставанием от соперников.

«Пит-стоп на 11-м круге был бардаком. Это был не бардак со стороны боксов, это был бардак с нашей стороны на пит-уолле. Не было перекрёстной коммуникации. У вас так много каналов, и иногда что-то идёт не так. Одна из вещей, которую мы должны признать, это то, что у нас не было большой практики, и это был первый раз в реальных условиях, и он прошёл не очень хорошо. Это то, над чем нам нужно поработать в будущем. Но, в конце концов, общеизвестно, что у нас нет большого запаса компонентов. С того места, где мы были, мало что можно было выиграть, и мы приняли совместное решение сохранить компоненты и снять болиды», — приводит слова Крака издание RacingNews365.