Глава Mercedes ответил на жалобы McLaren

«Не можем угодить всем». Тото Вольф ответил на жалобы McLaren
Глава Mercedes в Формуле 1 Тото Вольф ответил на претензии клиентов немецкой марки после Гран При Австралии.
«Серебряные стрелы» впервые с Лас-Вегаса-2024 завоевали победный дубль. Но самое интересное – они привезли 50 секунд McLaren и целый круг Alpine и Williams с таким же мотором. Их клиенты недоумевают и не понимают, с чем связан столь гигантский разрыв.
«После перехода на новые технические правила всегда приходится многому учиться и поддерживать высокие темпы доработки компонентов подвески, коробки передач или силовой установки, которая у всех одинаковая. Мы не можем одновременно внедрить все обновления, чтобы угодить всем. Самое главное — мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить качественное обслуживание наших клиентов», — приводит слова Вольфа издание GPFans.