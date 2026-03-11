Глава Mercedes ответил на жалобы McLaren

Глава Mercedes в Формуле 1 Тото Вольф ответил на претензии клиентов немецкой марки после Гран При Австралии.

«Серебряные стрелы» впервые с Лас-Вегаса-2024 завоевали победный дубль. Но самое интересное – они привезли 50 секунд McLaren и целый круг Alpine и Williams с таким же мотором. Их клиенты недоумевают и не понимают, с чем связан столь гигантский разрыв.