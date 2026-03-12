$79.0791.94

Макс Ферстаппен о подготовке к гонкам: «Тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо, с синей черепахой сложнее»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил, будут ли в 2026 году более успешными те гонщики, которые проводят больше времени на симуляторах и разбираются в тонкостях работы с энергией.

Ферстаппен заявил, что тренируется в играх про Марио
«Я нашел решение дешевле. Я поменял симулятор на Nintendo Switch и тренируюсь в Mario Kart. С грибами все неплохо. С синей черепахой сложнее, но я над этим работаю. Ракета? Пока не выходит», – сообщил четырехкратный чемпион «Формулы-1» перед Гран-при Китая.
