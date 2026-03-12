Леклер: ждал года лошади с того момента, как присоединился к Ferrari

Шарль Леклер: «Ждал года лошади с того момента, как присоединился к «Феррари». Надеюсь, это наш год»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил, станет ли 2026-й, год лошади по китайскому календарю, годом Скудерии.
«Очень на это надеюсь. Я в команде уже очень много лет и ждал года лошади с того момента, как присоединился. Надеюсь, это наш год. Но, конечно, мы боремся с очень мощными соперниками. У «Мерседеса» в данный момент есть запас, но шаг за шагом мы сможем его догнать», – заявил монегаск перед Гран-при Китая.
