$79.0791.94

Шарль Леклер: «Ждал года лошади с того момента, как присоединился к «Феррари». Надеюсь, это наш год»

Sports.ru

Пилот «Феррари» Шарль Леклер ответил, станет ли 2026-й, год лошади по китайскому календарю, годом Скудерии.

Леклер: ждал года лошади с того момента, как присоединился к Ferrari
© Sports.ru
«Очень на это надеюсь. Я в команде уже очень много лет и ждал года лошади с того момента, как присоединился. Надеюсь, это наш год. Но, конечно, мы боремся с очень мощными соперниками. У «Мерседеса» в данный момент есть запас, но шаг за шагом мы сможем его догнать», – заявил монегаск перед Гран-при Китая.
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости