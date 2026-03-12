Ferrari привезла крыло-перевертыш на Гран При Китая

Команда Ferrari протестирует своё инновационное крыло в единственной тренировке Формулы 1 в Шанхае, сообщает The-Race.

© Соцсети

«Красные» удивили формульную общественность на финальных тестах в Бахрейне в феврале, опробовав тогда крыло с подвижной плоскостью, которое вращается на 180 градусов. На первый этап сезона в Мельбурне они эту разработку не привезли, но на Гран При Китая опробуют решение снова.

Пока речь идёт лишь о продолжении испытаний. С использованием крыла-перевертыша по ходу всего уик-энда в Шанхае итальянская команда определится после тренировки.

Пока можно сказать, что шанхайская трасса с длинной 1,3-километровой прямой возвращения – более подходящее место для применения вращающегося крыла. Австралийский Альберт-Парк с извилистой скоростной секцией от шестого до девятого поворота явно стал бы не лучшим местом для тестирования уникальной новинки.