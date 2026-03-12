Шумахер поддержал Mercedes

Бывший пилот Формулы 1 Ральф Шумахер считает, что жалобы McLaren на сотрудничество с мотористами Mercedes – лишь попытка оправдать неудачное начало сезона после поражения на первом этапе.

© autosport.com.ru

На Гран При Австралии в Альберт-парке команда Mercedes выглядела явным фаворитом: Джордж Рассел стартовал с поула и уверенно выиграл гонку, а второе место занял его напарник Кими Антонелли, оформив для команды дубль.

Ландо Норрис из McLaren финишировал лишь пятым, проиграв победителю около 50 секунд, а Оскар Пиастри разбил машину на круге выезда из боксов. После гонки руководитель команды Андреа Стелла признался, что команда озадачена разницей в скорости машин, работающих с одинаковым мотором. Однако Тото Вольф отверг намёки на возможные различия в поддержке клиентских команд, заявив, что немецкий производитель делает всё возможное для своих партнёров, среди которых также Williams и Alpine.

Шумахер поддержал позицию Mercedes:

«Я был бы очень удивлён, если бы информация не передавалась или приходила слишком поздно. Mercedes обычно действует очень прозрачно. Какой им смысл что-то скрывать? В прошлом году, хотя дела у их собственной команды шли не слишком хорошо, по крайней мере силовая установка Mercedes лидировала и была самой мощной – именно этого они и ждут».

Вместо этого немец объясняет заявления McLaren тем, что команда потерпела серьёзное поражение от Mercedes в Мельбурне: