Норрис раскритиковал McLaren

Действующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис заявил, что McLaren должна сама лучше разобраться в работе силовой установки Mercedes, а не перекладывать ответственность на поставщика моторов.

После первого этапа сезона в паддоке продолжились обсуждения преимущества заводской команды Mercedes над клиентскими коллективами. Руководитель McLaren Андреа Стелла ранее признал, что команде ещё предстоит понять, как максимально эффективно использовать новую силовую установку и систему управления энергией.

Однако Норрис не считает, что проблема связана с недостаточной поддержкой со стороны мотористов Mercedes HPP:

«Мы всегда очень тесно работали вместе. Именно так мы и выиграли последние пару чемпионатов. Так что дело точно не в том, что сотрудничества нет».

По словам действующего чемпиона, в начале сезона командам приходится самостоятельно искать способы извлечь максимум из силовой установки, поскольку не все нюансы работы двигателя передаются напрямую: