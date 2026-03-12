Норрис раскритиковал McLaren

«Это не работа Mercedes». Норрис призвал McLaren самой разобраться с двигателем
Действующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис заявил, что McLaren должна сама лучше разобраться в работе силовой установки Mercedes, а не перекладывать ответственность на поставщика моторов.
После первого этапа сезона в паддоке продолжились обсуждения преимущества заводской команды Mercedes над клиентскими коллективами. Руководитель McLaren Андреа Стелла ранее признал, что команде ещё предстоит понять, как максимально эффективно использовать новую силовую установку и систему управления энергией.
Однако Норрис не считает, что проблема связана с недостаточной поддержкой со стороны мотористов Mercedes HPP:
«Мы всегда очень тесно работали вместе. Именно так мы и выиграли последние пару чемпионатов. Так что дело точно не в том, что сотрудничества нет».
По словам действующего чемпиона, в начале сезона командам приходится самостоятельно искать способы извлечь максимум из силовой установки, поскольку не все нюансы работы двигателя передаются напрямую:
«Некоторые вещи просто не говорят – потому что каждая команда пытается создать собственное преимущество. Поэтому часть вещей нам нужно выяснить самим. Тот факт, что у нас не было новой версии двигателя раньше, означал, что мы изначально находились в роли догоняющих по сравнению с командой, которая отлично подготовилась».