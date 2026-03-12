Aston Martin надеется на поддержку от ФИА из-за проблем с двигателем

Команда Формулы-1 «Астон Мартин», столкнувшаяся с трудностями на старте нынешнего сезона, надеется получить поддержку от Международной автомобильной федерации (ФИА), сообщает издание Auto sport Web.

По информации ресурса, глава команды Эдриан Ньюи может намеренно публично акцентировать внимание на проблемах с силовой установкой от «Хонды», чтобы запустить процедуру AUDO (Additional Development Upgrade Opportunities), согласно которой команде, отстающей от конкурентов, разрешается принимать технические решения, выходящие за рамки регламента, а также проводить больше времени на испытательном стенде.