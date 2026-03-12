Перес предсказал большую аварию в "Формуле-1"

Пилот «Кадиллака» Серхио Перес предположил, что зрители «Формулы-1» увидят серьезную аварию на старте одной из гонок из-за особенностей двигателей.

На решетке Гран-при Австралии задержался гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон – соперник из «Альпин» Франко Колапинто с трудом избежал столкновения.