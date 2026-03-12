Перес предсказал большую аварию в "Формуле-1"

Серхио Перес: «Огромная авария на старте из-за новых моторов – вопрос времени»
Пилот «Кадиллака» Серхио Перес предположил, что зрители «Формулы-1» увидят серьезную аварию на старте одной из гонок из-за особенностей двигателей.
На решетке Гран-при Австралии задержался гонщик «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон – соперник из «Альпин» Франко Колапинто с трудом избежал столкновения.
«Обидно. Жаль, что я говорю об этом, но огромная авария – просто вопрос времени. Эти силовые установки очень тяжело запустить. Можно стартовать хорошо, можно плохо, и все решает множество разных факторов. Включается антистолл, как произошло с Лоусоном, и ситуация становится очень и очень опасной – за две или три секунды машина набирает крайне высокую скорость. Сложный вопрос, потому что я не знаю, что делать. Просто новые моторы очень трудно запускать», – заявил мексиканец.
