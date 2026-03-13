Стал известен победитель спринт-квалификации гран-при "Ф-1" в Китае

Пилот Mercedes Джордж Рассел завершил первый день гоночного уик-энда Формулы 1 в Китае со 100-процентным результатом. Британец возглавил тренировку утром и не оставил шансов соперникам в спринт-квалификации днём.

Лидер чемпионата задавал темп во всех трёх сегментах и под клетчатым флагом привёз всем почти 0,3 секунды. Его напарник Кими Антонелли, ставший вторым, проиграл 0,289 секунды. А обладатель третьей строчки Ландо Норрис на McLaren и вовсе уступил соотечественнику 0,621 секунды.

Всего 0,020 секунды до попадания в топ-3 не хватило прошлогоднему победителю спринта в Шанхае Льюису Хэмилтону. При этом британец переквалифицировал своего партнера по Ferrari Шарля Леклера, который уступил и ещё пилоту McLaren Оскару Пиастри.

Не лучшим образом сложилась спринт-квалификация для Red Bull Racing. Макс Ферстаппен показал лишь восьмое время в финале, Исак Хаджар стал десятым.

Спринт Формулы 1 в Китае пройдёт в субботу утром. Начало — в 6:00 по мск.